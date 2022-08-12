Турция от мировых санкций против россии только выиграет, – политолог Семенюк

Лишение россиян шенгенских виз может повлиять на 10% населения. Это не сможет разительно изменить ситуацию.

Граждане государства-агрессора давно жалуются, что в Европе им отказывают в поселении и обслуживании. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.

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росияне будут летать в Турцию. Она от этого только выигрывает по шоппингу и сфере отдыха. Конечно, Турция – это не южная Испания, не Италия и не Франция. Это особенная страна со своим колоритом,

– отметил он.

Как отметил политолог, лишение виз может затронуть лишь небольшую прослойку населения. Она никак не влияет на ситуацию, потому что всю политику диктует кремль.

"В общем им все равно, будут ли они летать в Европу. По крайней мере те люди, которые летали раньше и имели счета, недвижимость – у них уже практически все заблокировано. Поэтому на них это вряд ли как-то повлияет", – сказал он.

По мнению Семенюка, россияне смогут решить вопрос шопинга. Да, им не нужно будет ехать в Милан или Париж – они получат все необходимое с доставкой на дом.

Мы живем в таком мире, когда что-то запрещается, но всегда находятся пути обхода ограничений,

– подчеркнул он.

Политолог считает, что прекращение выдачи виз россиянам – это, конечно, ограничивающая вещь. Но она более символична, чем конкретна, которая может повлиять на политику кремля.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что современная россия должна находиться за железным занавесом. Для этого ее нужно признать государством, которое спонсирует терроризм и закрыть его гражданам въезд в Европу.

Некоторые страны уже ввели ограничения для россиян. Среди них Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Финляндия, Таиланд, Чехия, Япония.

Граждане государства-агрессора понимают, что единственный путь для них – это изоляция от цивилизованного мира. Но перспектива жизни в "великай рассии" их совсем не радует, они хотят пользоваться благами "загнивающего запада". ЕС же может забрать у них такую возможность. Главы МИД стран Евросоюза рассматривают запрет выдачи туристических виз россиянам.

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