Детали от турецкого министра

Чавушоглу отметил, что Анкара не может принять предложение не использовать зенитные ракетные комплексы от другой страны, а не от союзников по НАТО. Об этом турецкий министр заявил во время рабочего визита в Афины.

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С-400 будут на сто процентов под нашим контролем. Мы отправили много технических экспертов на обучение. Российских военных экспертов не будет в Турции,
– сказал чиновник.

Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию и других союзников не покупать оружие у России. Если государства не послушают, то Белый дом будет вводить санкции.

Вашингтон уже даже предложил Анкаре альтернативу покупке российских С-400. Однако никакие детали этого предложения пока неизвестны.

Главное о покупке Турцией российского оружия

  • В конце 2017 года государства подписали договор о приобретении батарей C-400. США такое сотрудничество не понравилось. Белый дом пригрозил Турции санкциями.
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что сделка о покупке С-400 лучше покупки систем MIM-104 Patriot, которые предлагал Вашингтон.
  • 12 июля 2019 года в Турцию поступила первая партия российских систем.
  • США сразу одобрили закон CAATSA по противодействию противникам, а впоследствии исключили Турцию из программы самых современных самолетов F-35.
  • В декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против управления оборонной промышленности Турции.