Детали от турецкого министра

Чавушоглу отметил, что Анкара не может принять предложение не использовать зенитные ракетные комплексы от другой страны, а не от союзников по НАТО. Об этом турецкий министр заявил во время рабочего визита в Афины.

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С-400 будут на сто процентов под нашим контролем. Мы отправили много технических экспертов на обучение. Российских военных экспертов не будет в Турции,

– сказал чиновник.

Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию и других союзников не покупать оружие у России. Если государства не послушают, то Белый дом будет вводить санкции.

Вашингтон уже даже предложил Анкаре альтернативу покупке российских С-400. Однако никакие детали этого предложения пока неизвестны.

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