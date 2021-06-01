Деталі від турецького міністра
Чавушоглу зазначив, що Анкара не може прийняти пропозицію не використовувати зенітні ракетні комплекси від іншої країни, а не від союзників по НАТО. Про це турецький міністр заявив під час робочого візиту в Афіни.
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С-400 будуть на сто відсотків під нашим контролем. Ми відправили багато технічних експертів на навчання. Російських військових експертів не буде в Туреччині,
– сказав чиновник.
Зауважимо, держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину та інших союзників не купувати зброю у Росії. Якщо держави не послухають, то Білий дім впроваджуватиме санкції.
Вашингтон вже навіть запропонував Анкарі альтернативу купівлі російських С-400. Однак жодні деталі цієї пропозиції наразі невідомі.
Головне про купівлю Туреччиною російської зброї
- Наприкінці 2017 року держави підписали договір про придбання батарей C-400. США така співпраця не сподобалася. Білий дім пригрозив Туреччині санкціями.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь заявив, що угода про купівлю С-400 є кращою від систем MIM-104 Patriot, які пропонував Вашингтон.
- 12 липня 2019 року у Туреччину надійшла перша партія російських систем.
- США одразу схвалили закон CAATSA щодо протидії противникам, а згодом виключили Туреччину з програми найсучасніших літаків F-35.
- У грудні 2020 року Вашингтон ввів санкції проти управління оборонної промисловості Туреччини.