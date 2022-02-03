Об этом информирует 24 канал со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского. Такое решение приняли во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.
Важно Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
Об открытии консульств заявил президент Зеленский
Мы приветствуем намерение Турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть генеральные консульства в Харькове и во Львове,
– сообщил глава Украины.
Также Зеленский рассказал о повышении статуса консульского учреждения в Анталии. Это, по словам украинского президента, позволит еще эффективнее защищать интересы граждан Украины.
Эрдоган прибыл в Украину 3 февраля
Отметим, что президент Турции вместе с супругой прибыл в Украину 3 февраля. Эрдогана встретили торжественно с почетным караулом в аэропорту Киева. Турецкий президент провел переговоры со своим украинским коллегой.
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О чем договорились Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский:
- Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.
- Также государства заключили договор о расширении производства беспилотников.
- Эрдоган заверил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Президент Турции готов выполнять роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
- Эрдоган выразил поддержку крымским татарам.
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