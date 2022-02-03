Про це інформує 24 канал з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського. Таке рішення ухвалили під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Важливо Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

Про відкриття консульств заявив президент Зеленський

Ми вітаємо намір Турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства в Харкові та у Львові,

– повідомив глава України.

Також Зеленський розповів про підвищення статусу консульської установи в Анталії. Це, за словами українського президента, дасть змогу ще ефективніше захищати інтереси громадян України.

Ердоган прибув в Україну 3 лютого

Зазначимо, що президент Туреччини разом з дружиною прибув в Україну 3 лютого. Ердогана зустріли урочисто з почесною вартою в аеропорту Києва. Турецький президент провів перемовини зі своїм українським колегою.

До теми Розкритикував західні ЗМІ та підтримав Україну: заяви Ердогана на зустрічі з Зеленським

Про що домовились Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський:

Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі.

Також держави уклали договір про розширення виробництва безпілотників.

Ердоган запевнив, що Анкара підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Президент Туреччини готовий виконувати роль посередника у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною.

Ердоган висловив підтримку кримським татарам.

Ердоган привітався "Слава Україні" до українських військових: відео