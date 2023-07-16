Позицию страны объяснил в своей статье глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. Он пояснил, что расширение НАТО происходит не против какой-либо определенной страны.

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Какова позиция Турции по расширению НАТО

Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а для превращения Альянса во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности,

– заявил Алтун.

Он объяснил, что Анкара:

никогда не сторонилась самых сложных операций альянса в разных уголках мира;

активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий.

Также накануне саммита НАТО в Вильнюсе "президент Эрдоган подтвердил четкую поддержку Турцией обретения членства в НАТО Украиной".

"Как государство со второй по размеру армией в НАТО, Турция убеждена, что расширение Альянса – это ключ к продолжительному миру и стабильности в мире. Именно поэтому Турция решительно поддерживает членство в НАТО Северной Македонии и Боснии и Герцеговины", – заявил представитель президента Турции.

Он добавил, что, контролируя сухопутный мост между Востоком и Западом, а также морские пути к Черному морю, для Турции важно оставаться в Западном лагере.

Древняя и глубокая преданность Турции НАТО сохраняет Европу. Постоянная вовлеченность Турции – жизненно важна для безопасности континента,

– подытожил он.

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