Позицію країни пояснив у своїй статті глава управління з комунікацій адміністрації турецького президента Фахреттін Алтун. Він пояснив, що розширення НАТО відбувається не проти якоїсь певної країни.
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Яка позиція Туреччини щодо розширення НАТО
Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а для перетворення Альянсу у всеохопну безпекову організацію, що допоможе досягти стабільності,
– заявив Алтун.
Він пояснив, що Анкара:
- ніколи не цуралася найскладніших операцій альянсу в різних куточках світу;
- активно протидіє новим викликам, підтримуючи стратегічну орієнтацію НАТО, у дедалі більш нестабільному світі, повному загроз і нових видів військових дій.
Також напередодні саміту НАТО у Вільнюсі "президент Ердоган підтвердив чітку підтримку Туреччиною набуття членства у НАТО Україною".
"Як держава із другою за розміром армією у НАТО, Туреччина переконана, що розширення Альянсу – це ключ до тривалого миру й стабільності у світі. Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини", – заявив речник президента Туреччини.
Він додав, що, контролюючи сухопутний міст між Сходом й Заходом, а також морські шляхи до Чорного моря, для Туреччини критично важливо залишатися у Західному таборі.
Давня й глибока відданість Туреччини НАТО береже Європу. Постійна залученість Туреччини – життєво важлива для безпеки континенту,
– підсумував він.
Останні заяви Туреччини
- 8 липня під час пресконференції з Володимиром Зеленський турецький президент Реджеп Ердоган підтримав наміри України стати частиною НАТО. Високопосадовець запевнив, що Україна заслуговує стати членом Північноатлантичного альянсу.
- Також лідер Туреччини сказав, що вони надаватимуть підтримку Україні в усіх сферах та робитимуть все, щоб допомогти Києву стати на ноги після завершення війни.
- 10 липня Єнс Столтенбер написав, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до НАТО "якнайшвидше". Адже Стокгольм вже виконав всі умови меморандуму, щоб задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки. Мовиться про зміну конституції та зняття заборони на експорт зброї до Анкари.