Турция поставила 10 требований Швеции и Финляндии по членству в НАТО, – СМИ

Турция решила воспользоваться своим членством в НАТО, чтобы разобраться с противниками, нашедшими убежище в Швеции и Финляндии. Теперь эти две страны оказались перед непростым выбором.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО должны согласовать все страны-члены Североатлантического союза. В том числе и Турция. Однако у официальной Анкары собралось немало претензий к этим странам. И теперь Турция решила воспользоваться моментом, чтобы с этим разобраться.

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Издание Yeni Şafak пишет о том, что Турция направила Швеции и Финляндии список из десяти требований в страны. После их принятия страна согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Едва ли не главная тема в этих требованиях – ситуация в отношении организаций, которые в Турции признаны террористическими. Среди них Рабочая партия Курдистана (РПК), Революционная народно-освободительная партия – фронт (РНПП-Ф), Исламское государство (ИГИЛ), Движение Фетхуллаха Гюлена и их разные филиалы. Часть этих организаций нашла убежище именно в Швеции и Финляндии, где ведут активную деятельность. А Фетхуллах Гюлен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в причастности к попытке государственного мятежа 2016 года. См проповедник живет в США и имеет немалую армию поклонников.

Турция выступает с требованием закрыть деятельность этих организаций в Швеции и Финляндии, в том числе заморозить их активы, закрыть сайты и СМИ, запретить показывать их символику. Среди требований – депортации и экстрадиции лиц, подозреваемых в связях с терроризмом.

Всего в этих организациях сразу семь пунктов в списке.

Еще один пункт касается снятия санкций оборонной промышленности в отношении Турции. Швеция и Финляндия наложили их после того, как Турция начала военную операцию в Сирии, чтобы бороться там с представителями Рабочей партии Курдистана.

Обеим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности в отношении Турции.

Обе страны должны поделиться разведывательными данными с Турцией.

Десятый пункт предусматривает, что, если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства.

Постоянные требования Турции

После того, как Швеция и Финляндия объявили о намерении стать членами НАТО, Турция начала выдвигать немало требований . Страна решила отыграться за все предыдущие образы. Ведь претензии были не только к Швеции и Финляндии, но и другим странам НАТО, в том числе США.

В Турцию были наложены санкции после того, как страна закупила российские системы противовоздушной обороны С-400. Тогда Анкару предупредили, что подобная покупка ставит под угрозу авиацию Альянса. Но Турция таки закупила вооружение у России и установила его. За это страну исключили из разработки самолета F-35 и не продали новую партию F-16. Сейчас Турция пыталась давить на США из-за Финляндии и Швеции, но не удалось.

Пункт относительно того, что Швеция и Финляндия должны выполнить требования Турции, связаны с тем, что страна в свое время уже "попеклась" на невыполненных обещаниях. В Турции это уже назвали "ошибками прошлого". Речь идет о возвращении Греции в НАТО. Страна была принята в Альянс в 1952 году, как и Турция. Но вышла оттуда в 1974 году, когда началась война на Кипре. В 1980 году Греция захотела возвратиться в НАТО. И Турция согласилась на это. Но после этого именно Афины стали преградой по пути Турции к членству в ЕС, активно блокируя заявку Анкары. Между странами продолжаются территориальные споры по поводу частей Эгейского и Средиземного морей.

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