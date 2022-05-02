Турции удалось обнаружить большие залежи природного газа в зоне Tuna-1 Черного моря. По расчетам, самый большой из них по объему 320 миллиардов кубометров. Открытие залежей было сделано летом 2020 года.
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Использование газа из Черного моря
Уже со следующего года Турция планирует использовать добываемый в Черном море газ. Об этом сообщил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дьонмез.
Сейчас ведутся активные работы по добыче газа на глубине тысячи метров. Также налаживается транспортировка добытого топлива.
Уже через год в эти дни мы, если все сложится, сможем пользоваться дома газом собственной добычи.
– надеется Дёнмез.
Также он добавил, что добываемые под землей ресурсы Турция будет использовать для собственных нужд и развития экономики. В 2020 году, после обнаружения залежей газа в Черном море, президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что в 2023 турецкие граждане будут обогревать свои помещения и готовить пищу с помощью собственного газа.
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