Туреччині вдалося знайти великі поклади природнього газу у в зоні Tuna-1 Чорного моря. За розрахунками, найбільший з них має об'єм 320 мільярдів кубометрів. Відкриття покладів було зроблене влітку 2020 року.

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Використання газу з Чорного моря

Вже з наступного року Туреччина планує використовувати видобутий у Чорному морі газ. Про це повідомив турецький міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Дьонмез.

Зараз проводяться активні роботи з видобутку газу на глибині тисячі метрів. Також налагоджується транспортування видобутого палива.

Вже через рік в ці дні ми, якщо все складеться, зможемо користуватися вдома газом власного видобутку,

– сподівається Дьонмез.

Також він додав, що видобуті під землею ресурси Туреччина буде використовувати для власних потреб та розвитку економіки. У 2020 році, після виявлення покладів газу у Чорному морі, президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив сподівання, що у 2023-му турецькі громадяни обігріватимуть свої помешкання та готуватимуть їжі за допомогою власного газу.

Відмова від російських нафти та газу: актуальна інформація

Словаччина, Угорщина та Чехія вирішили відкликати своє право вето у розгляді питання щодо ембарго на російську нафту. Раніше вони були проти такого кроку, тож їхня відмова від права вето робить прийняття такого важливого для України рішення ще ближчим.

ЄС почав активно працювати над тим, щоб подолати залежність від російського газу. Пріоритетне завдання – будівництво нових газопроводів. Вже за місяць має бути готовий новий газопровід між Болгарією та Грецією. Також Болгарія вирішила об'єднатися на газовому ринку для подолання тиску росіян з Румунією. Також новий газопровід можуть побудувати між своїми країнами Польща та Чехія – вони знову почали обговорювати будівництво Stork II. Подолання кризи спонукало їх до енергетичної співпраці.

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