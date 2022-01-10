Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин во время телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Кстати США и Турция обсудили ситуацию на границе Украины
Турция снова говорит о посредничестве
Калин заверил, что Анкара готова всеми силами способствовать урегулированию конфликта. Заявили и о вкладе Турции в защиту территориальной целостности Украины.
В целом политики обменялись мнениями о войне в Украине, протестах в Казахстане, а также событиях в Афганистане, Боснии-Герцеговине и Эфиопии. Кроме того, обсудили оборонное сотрудничество.
Предыдущее заявление Эрдогана
В ноябре 2021 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, страна заинтересована, чтобы в регионе царил мир.
Также в Турции считают, что конфликт России с Украиной и НАТО вышел на опасный уровень.