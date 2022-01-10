Про це заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калін під час телефонної розмови з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

До речі США і Туреччина обговорили ситуацію на кордоні України

Туреччина знову каже про посередництво

Калін запевнив, що Анкара готова всіма способами сприяти врегулюванню конфлікту. Заявили й про внесок Туреччини у захист територіальної цілісності України.

Загалом політики обмінялись думками про війну в Україні, протести в Казахстані, а також – події в Афганістані, Боснії-Герцеговині та Ефіопії. Крім того, обговорили оборонне співробітництво.

Попередня заява Ердогана

У листопаді 2021 року президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара готова стати посередником між Україною і Росією. За його словами, країна зацікавлена, аби в регіоні панував мир.

Також у Туреччині вважають, що конфлікт Росії з Україною та НАТО вийшов на небезпечний рівень.