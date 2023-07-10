Вступление Швеции в НАТО: Турция согласилась рассмотреть заявку

Турция согласилась одобрить вступление Швеции в НАТО "быстрее". Генсек Альянса также подчеркнул, что страна уже выполнила все условия меморандума, заключенного на саммите в прошлом году.

Об этом сообщил Йенс Столтенберг в соцсетях. Кроме того, Швеция пообещала помочь Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО.

Важно Новый Бухарест или обещанное членство в НАТО: чего ждать от исторического саммита в Вильнюсе

Турция согласилась на членство Швеции

Я только что провел конструктивную встречу с президентом Эрдоганом и премьер-министром Кристерссоном и рад сообщить, что в результате президент Турции согласился как можно быстрее направить протокол присоединения Швеции к Великому национальному собранию и тесно сотрудничать для обеспечения ратификации.

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также добавил, что Швеция уже выполнила все условия меморандума, чтобы удовлетворить беспокойство Турции по вопросу безопасности. Речь идет об изменении конституции и снятии запрета на экспорт оружия в Анкару.

"Швеция и Турция согласились сегодня заключить двусторонний компакт безопасности. НАТО также значительно усилит свою работу в этой сфере, поэтому я впервые усну в штаб-квартире НАТО должность спецкоординатора по вопросам контртерроризма", – сообщил на брифинге Столтенберг.

Так, Швеция станет 32 страной-членом Альянса, как только Турция ратифицирует протокол о вступлении. Также заявка должна быть рассмотрена и Венгрией, которая координирует свою позицию в этом вопросе с Турцией.

Телеканал CNN Türk утверждает, что заявку о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, парламент Турции одобрит на осенней сессии.

Швеция планирует помочь Турции

В рамках сотрудничества по скорейшему рассмотрению Турцией заявки на вступление Швеции в НАТО между странами возникла договоренность. Да, Стокгольм будет помогать Анкаре сблизиться с Европейским Союзом. Об этом на брифинге также сообщил Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Швеция как член ЕС согласилась активно поддерживать усилия Турции по возрождению процесса вступления в ЕС. Кроме того, Стокгольм планирует помочь в модернизации таможенного союза Турции и ЕС и визовой либерализации.

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что НАТО не причастна к отношениям Турции и Евросоюза. Однако Швеция, как член ЕС, может способствовать улучшению.

Байден прокомментировал решение Эрдогана

На сайте Белого дома обнародовали заявление Джо Байдена о разблокировании Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО. Президент США приветствовал решение Эрдогана. Кроме того, Байден подчеркнул, что готов сотрудничать с Турцией по усилению обороны в евроатлантическом регионе.

Я с нетерпением жду возможности приветствовать премьер-министра Кристерссона и Швецию как нашего 32-го союзника по НАТО. И я благодарю Генерального секретаря Столтенберга за его устойчивое руководство,

– заявил Байден.