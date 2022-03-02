Турция сомневается, что Украина проведет переговоры с Россией 2 марта

В Турции считают, что второй раунд переговоров Украины и России, скорее всего, не состоится 2 марта. Отметим, что первая встреча была 28 февраля.

Требования Москвы нереальны. Об этом заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калын.

Интересно Мы все завидуем, – российский бизнесмен заявил, что в Кремле нет никого, как Зеленский

Они скорее всего не встретятся в среду. Это отложится на несколько дней,

– сказал Калын.

Он добавил, что Анкара находится в связи с переговорными группами.

Спикер Реджепа Эрдогана надеется, что Владимир Путин прекратит нападение, осознав весь ущерб своей экономике.

Заметим, во время первого раунда переговоров стороны "нашли точки, по которым можно искать общие позиции". Делегации вернулись в свои столицы для дальнейших консультаций.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!