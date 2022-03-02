Вимоги Москви є нереальними. Про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин.

Цікаво Ми всі заздримо, – російський бізнесмен заявив, що у Кремлі нема нікого, як Зеленський

Вони, швидше за все, не зустрінуться у середу. Це відкладеться на кілька днів,

– сказав Калин.

Він додав, що Анкара перебуває на зв'язку з переговорними групами.

Речник Реджепа Ердогана сподівається, що Володимир Путін припинить напад, усвідомивши всю шкоду для своєї економіки.

Зауважимо, під час першого раунду переговорів сторони "знайшли точки, за якими можна шукати спільні позиції". Делегації повернулися у свої столиці для подальших консультацій.

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