Официальный Вашингтон озабочен тем, что Турция фактически стала хабом для нарушения санкций со стороны России. В частности, был создан целый флот-призрак для российской нефти.

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Кроме того, речь идет о поставках товаров, в частности, электроники, производимой на Западе. Она нужна России, чтобы продолжать войну против Украины.

Страна-террористка постоянно пытается продолжать поставлять свою нефть. Деньги идут на финансирование геноцида украинцев. В частности, по этим нефтяным делам помогает Beks Ship Managemen – турецкая фирма. Она за последние годы закупила много старых нефтяных танкеров.

Штаты находятся в режиме неизменного диалога с турецким правительством. Запад надеется, что удастся "избежать сценария, в котором та или иная турецкая компания попадет под санкции".

Мы работаем как с правительством, так и с частным сектором, чтобы проинформировать их об очень реальных рисках, говорится в сообщении.

Против России необходимы новые санкции

Украинские защитники и защитницы уничтожают немало оружия и техники противника. В то же время было бы лучше, если бы Россия не могла производить новую технику. Для этого ей нужно перекрыть доступ к технологиям.

Андрей Ермак подчеркнул, что российский ВПК в целом следует отрезать от доступа к технологиям. Для этого требуются новые санкции.