Офіційний Вашингтон стурбований тим, що Туреччина фактично стала хабом для порушення санкцій з боку Росії. Зокрема, створили цілий флот-примару для російської нафти.

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Окрім того, мовиться про постачання товарів, зокрема, електроніки, яку виготовляють на Заході. Вона потрібна Росії, аби продовжувати вести війну проти України.

Країна-терористка повсякчас намагається продовжувати постачати свою нафту. Гроші йдуть на фінансування геноциду українців. Зокрема, у цих нафтових справах допомагає Beks Ship Managemen – турецька фірма. Вона упродовж останніх років закупила багато старих нафтових танкерів.

Штати перебувають у режимі постійного діалогу з турецьким урядом. Захід сподівається, що вдасться "уникнути сценарію, в якому та чи інша турецька компанія потрапить під санкції".

Ми працюємо як з урядом, так і з приватним сектором, щоб проінформувати їх про дуже реальні ризики, – мовиться у повідомленні.

Проти Росії необхідні нові санкції

Українські захисники та захисниці знищують чимало зброї й техніки ворога. Водночас було б краще, якби Росія не могла виготовляти нову техніку. Для цього їй потрібно перекрити доступ до технологій.

Андрій Єрмак наголосив, що російський ВПК загалом варто відрізати від доступу до технологій. Для цього потрібні нові санкції.