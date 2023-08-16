Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Туреччина перебуває в НАТО. А ще раніше Путін регулярно натякав, що насправді воює не з Україною, а зі США та Альянсом. І тепер диктатор має їхати на зустріч до країни НАТО.

Дивіться також Гра, у яку можуть грати двоє: чи зможе Ердоган врятувати Путіна після зриву зернової угоди

Ердоган красиво "підловив" Путіна

Як наголосив Жирнов, Ердогав красиво "піймав" Путіна і поставив його в незручне становище. Ймовірно, російський диктатор намагався або й досі намагається уникнути цієї зустрічі.

Саме так можна трактувати інцидент із турецьким судном "Сукру Окан", яке прямувало до українського порту в Ізмаїлі. Тоді окупанти висадилися на корабель нібито для перевірки, а потім його відпустили.

Не відкидаю думку, що Путін може шукати відмазки, щоб не їхати до Ердогана. Тому він міг спровокувати інцидент з турецьким судном. Він штовхає Ердогана до того, щоб той заявив про певне напруження у відносинах і скасував зустріч. Але Путін хоче, щоб це зробив саме Ердоган,

– вважає Жирнов.

Дивіться розмову з Сергієм Жирновим на ютубі 24 Каналу

Якщо зустріч відбудеться, то досить сумнівно, що в Туреччині спробують заарештувати Путіна. Цей варіант, на думку Жирнова, є досить малоймовірним.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Причиною стала незаконна депортація українських дітей на територію Росії.

Зустріч Путіна та Ердогана: коротко