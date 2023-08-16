Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что Турция находится в НАТО. А еще раньше Путин регулярно намекал, что действительно воюет не с Украиной, а со США и Альянсом. И теперь диктатор должен ехать на встречу в страну НАТО.

Смотрите также Игра, в которую могут играть двое: сможет ли Эрдоган спасти Путина после срыва зерновой сделки

Эрдоган красиво "подловил" Путина

Как отметил Жирнов, Эрдогав красиво "поймал" Путина и поставил его в неловкое положение. Вероятно, российский диктатор пытался или до сих пор пытается избежать этой встречи.

Именно так можно трактовать инцидент с турецким судном "Сукру Окан", которое направлялось в украинский порт в Измаиле. Тогда оккупанты высадились на корабль якобы для проверки, а затем его отпустили.

Не исключаю, что Путин может искать отмазки, чтобы не ехать к Эрдогану. Поэтому он мог спровоцировать инцидент с турецким судном. Он толкает Эрдогана к тому, чтобы тот заявил об определенном напряжении в отношениях и отменил встречу. Но Путин хочет, чтобы это сделал именно Эрдоган,

– считает Жирнов.

Смотрите разговор с Сергеем Жирновым на ютубе 24 Канала

Если встреча состоится, то достаточно сомнительно, что в Турции попытаются арестовать Путина. Этот вариант, по мнению Жирнова, достаточно маловероятен.

Обратите внимание! Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Причиной послужила незаконная депортация украинских детей на территорию России.

Встреча Путина и Эрдогана: коротко