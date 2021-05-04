В Турции разработали и тестируют собственную систему VOLKAN-M. Она предусматривает управление огнем на танках во время движения.

Информацию о новых тестированиях обнародовал глава директората оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир. Он также рассказал, что страна стремится полностью обеспечить себя собственными деталями и системами.

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Турция испытывает новую систему VOLKAN-M

Мы начали испытания системы управления огнем VOLKAN-M на танках во время движения,

– рассказал Исмаил Демир.

Во время испытаний Турция провела "стрельбу из движущегося танка по неподвижной цели".

TSK envanterindeki #M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz.



Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. pic.twitter.com/STJDHCbNv7 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 3, 2021

По словам политика, страна модернизирует собственные танки. Таким образом они пытаются уменьшить зависимость от импортных поставок деталей и заменяют их собственными.

Что известно о VOLKAN-M?

Это система управления огнем, разработанная турецкой компанией. ASELSAN. Ее испытывают на танках M60TM.

Краткая предыстория