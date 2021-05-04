Турция тестирует свою систему управления огнем VOLKAN-M: яркое видео
В Турции разработали и тестируют собственную систему VOLKAN-M. Она предусматривает управление огнем на танках во время движения.
Источник:Укринформ
Информацию о новых тестированиях обнародовал глава директората оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир. Он также рассказал, что страна стремится полностью обеспечить себя собственными деталями и системами.
Кстати Проверка боеготовности: Пентагон в мае запустит межконтинентальную баллистическую ракету
Турция испытывает новую систему VOLKAN-M
Мы начали испытания системы управления огнем VOLKAN-M на танках во время движения,
– рассказал Исмаил Демир.
Во время испытаний Турция провела "стрельбу из движущегося танка по неподвижной цели".
По словам политика, страна модернизирует собственные танки. Таким образом они пытаются уменьшить зависимость от импортных поставок деталей и заменяют их собственными.
Что известно о VOLKAN-M?
Это система управления огнем, разработанная турецкой компанией. ASELSAN. Ее испытывают на танках M60TM.
Краткая предыстория
- 7 апреля США ввели санкции против Турции. Их ввели против Управления оборонной индустрии Турции SSB. Причиной стало участие ведомства в соглашении о закупке систем С-400 в России.
- 29 апреля в Госдепартаменте США в очередной раз посоветовали союзникам воздержаться от заключения крупных контрактов на поставку российского вооружения. Ведь из-за этого они могут попасть под санкции.
Поделиться новостью