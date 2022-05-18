Турция выдвинула ряд требований по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО: СМИ узнали детали

Швеция и Финляндия объявили о своем намерении вступить в НАТО. Препятствием этому шагу неожиданно стала Турция.

Вторжение России в Украину усилило напряжение во всем мире. Особенно обеспокоены оказались две страны северной Европы, к которым у российских пропагандистов были "территориальные претензии". Первая из них – Финляндия, которая имеет более 1300 километров общей границы с Россией. Вторая – Швеция и ее остров Готланд в Балтийском море.

Важно Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Обе страны достаточно хорошо вооружены и имеют немало общих военных программ с НАТО. Но после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, даже там поняли, что этого может быть мало, если в Кремле решат напасть. Едва ли не единственный способ себя защитить – вступление в НАТО, где предусмотрена коллективная безопасность.

В НАТО положительно отнеслись к возможности вступления Финляндии и Швеции в Альянс. Ведь обе страны имеют хорошо развитую армию и усилят северный фланг НАТО.

Но препятствием этому вступлению может выступить Турция, которая тоже имеет право голоса по приему новых членов. Анкара имеет немало претензий как к обеим странам, так и к членам НАТО в целом. Поэтому решила прибегнуть к определенной мере шантажа.

Что требует Турция

Три высокопоставленных турецких чиновника на условиях анонимности согласились рассказать, какие условия может выдвинуть Анкара. Это не окончательный вариант и пока не официальная позиция.

Объявления Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее дочерних организаций – террористическими

Первая претензия касается именно Швеции и Финляндии. Обе страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую Турция считает террористической. Курды борются за создание собственной автономии, в том числе и на территории нынешней Турции. Многие из них нашли убежище именно в Швеции в Финляндии, где ведут активную политическую деятельность.

Отмена эмбарго на поставку оружия в Турцию

Турция также хочет, чтобы Швеция и Финляндия положили конец ограничениям на экспорт вооружений, которые они наложили на Турцию вместе с несколькими другими членами Европейского Союза после ее вторжения в Сирию в 2019 году. При этом Турция начала военные действия именно против представителей сирийского отделения Рабочей партии Курдистана.

При этом до этих ограничений торговля оружием между Турцией и Швецией и Финляндией не была значительной. Да и в дальнейшем Турция не стремится к большим контрактам на вооружение из этих стран. Но в Анкаре убеждены, что такие ограничения "противоречат духу Альянса".

Новые самолеты и санкции из-за российского оружия

Но главное требование связано с вооружением от НАТО. А точнее – доступ к нему.

Турция и Россия заключили контракт на поставку систем противовоздушной обороны С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году. Уже тогда это вызвало немалую обеспокоенность в НАТО. Но сделку не расторгли. И в июле 2019 года в Турцию поступили первые компоненты системы, в середине сентября поставки были завершены.

В декабре 2020 года Вашингтон объявил о введении санкций против Управления оборонной промышленности Турции из-за участия ведомства в соглашении о закупке систем С-400 в России. Причиной санкций в Вашингтоне назвали угрозу со стороны комплексов С-400 американским истребителям F-35 и системы обороны НАТО.

Турция же заявляла, что она бы не покупала ПВО у России, если бы США согласились ей продать свои системы Patriot. А также о том, что он вправе самостоятельно определять, какое вооружение для защиты страны закупать.

В итоге это привело к уже упомянутым санкциям. А также к тому, что Турцию исключили из разработки самолетов F-35.

Теперь же Турция требует, чтобы санкции из-за закупки С-400 были сняты, а страну вернули в программу разработки F-35. Еще один вопрос – это закупка американских самолетов F-16 и комплектов для обновления имеющейся в Турции авиации. Все это было остановлено после введения санкций.

Ошибки прошлого

Турецкие чиновники отмечают, что Анкара хочет избежать того, что там назвали "ошибками прошлого". В качестве примера они привели ситуацию с Грецией. Эта страна вступила в НАТО вместе с Турцией в 1952 году. Но в 1974 г. Греция вышла из НАТО, когда началась война за Кипр с Турцией. В 1980 году Греция таки вернулась в ряды Альянса, и Турция согласилась на это возвращение.

Но впоследствии именно Греция стала преградой по пути Турции к членству в ЕС, активно блокируя заявку Анкары. Между странами продолжаются территориальные споры по поводу частей Эгейского и Средиземного морей.

Турция стремится сначала разрешить ситуацию с курдами в Швеции и Финляндии, прежде чем согласовали их вступление в НАТО.

Российский след

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на такие требования Турции, здесь не стоит искать "российский след". Турция не стремится приблизиться к России, хотя у стран и довольно дружеские отношения. Например, Турция не наложила санкции на Россию за начало войны против Украины.

Там это называют "серединным путем", когда Анкара пытается найти понимание и с Москвой, и с Киевом. Что касается России, то здесь для Турции важна защита ее войск в Сирии. А в Украине Турция поставляет вооружение, в том числе беспилотники "Байрактар".