Турция задержала судно с краденым россиянами зерном: на днях будут решать его судьбу

Турецкие таможенники задержали судно "Жибек Жолы" загруженное украинским зерном, которое отправили российские захватчики из Бердянска.

Задержание судна с украинским зерном

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона, передает 24 канал. По его словам, турецкая сторона сотрудничает с Украиной по решению дальнейшей судьбы судна.

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Судно сейчас стоит перед входом в порт, оно задержано таможенными органами Турции. Завтра состоится ведомственное совещание, на котором решат дальнейшую судьбу судна. Мы передали запрос украинской Генпрокуратуры и надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных лиц,

– рассказал посол.

Он добавил, что с этим судном особая ситуация, поскольку оно впервые пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и по документам из этого порта зайти в Турцию.

"Конечно, это нелегально и большая наглость и попытка пробить путь для выхода из временно оккупированных портов, чтобы вывозить украинское имущество. Есть другая ситуация, которая касается оккупированного Крыма, там они выходят с документами российских портов. Мы по этому поводу тоже обратились к турецкой стороне и они начали следственные действия", – сказал Василий Боднарь.

Он добавил, что в скором времени будет проведена экспертиза зерна, которое вывозят россияне с территории Украины, чтобы прекратить его поставки через территорию оккупированного Крыма.

Турция задержала судно "Жибек Жолы"

Ранее Reuters со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины сообщало, что Украина просит Турцию задержать и арестовать судно "Жибек Жолы". Известно, что на судно загрузили партию зерна – 7000 тонн.

Судно направлялось в турецкий порт Карас. Казахская компания KTZ Express подтвердила, что судно "Жибек Жолы" принадлежит ей, но его передали в пользование российской компании Green-Line.

Но в казхской национальной компании по перевозкам соврали, что якобы "перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны".

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