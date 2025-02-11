Поэтому Турция стремится стать одной из ключевых стран в переговорах. Как отметил политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко 24 Каналу, Анкара может предложить участие своего военного контингента в миротворческих миссиях после завершения активной фазы конфликта.

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Как Турция уменьшила зависимость от России

Как отметил политолог, Турция является одной из стран, которая значительно усилилась после последних событий в Сирии и получила важную роль в регионе. Она фактически стала транзитером экономических интересов Китая в Европейский Союз, и ее позиция на международной арене стала значительно крепче.

В течение последних нескольких лет Турция значительно уменьшила свою зависимость от России, особенно в вопросах энергоресурсов и атомной энергетики, поскольку именно Росатом построил первый атомный энергоблок на турецкой АЭС.

То есть шантажировать Турцию энергетическими вопросами уже точно не получается,

– сказал Буряченко.

Также экономика Турции была тесно связана с российскими туристами, которые часто отдыхали на турецких курортах. Однако с началом большой войны России против Украины ситуация изменилась. Страна переориентировала свои туристические возможности, сделав приоритетом европейских туристов.

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Что касается энергетики, то газовый поток через Турцию стал для России почти единственным источником доходов от экспорта в Европейский Союз. Такая ситуация делает Турцию менее уязвимой к энергетическому шантажу со стороны Кремля.

Кроме того, после предыдущих разногласий с США из-за закупки систем ПВО С-400 у России, Турция получила возможность покупать современные оборонные технологии, в частности самолеты, благодаря своей роли в НАТО.

Что Турции может быть выгодно в переговорах

Буряченко объяснил, что для Турции важным аспектом является уменьшение влияния России в Черноморском регионе. Она стремится укрепить свои стратегические отношения с США и Европой, будучи кандидатом на вступление в Европейский Союз. Турецкая политика теперь больше ориентирована на уменьшение российского влияния, и Турция готова занять более активную роль в послевоенном процессе.

Турция логично сделала выбор не в сторону России,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Одним из вариантов, которые Турция может предложить в переговорном процессе, является участие ее военного контингента в миротворческих миссиях по линии разграничения после завершения горячей фазы конфликта.

Турция могла бы также взять на себя контроль над Черноморской акваторией вместе с Великобританией. Она не отказывается от возможности деоккупации Крыма, поскольку это является для нее важным вопросом безопасности.

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Таким образом Турция стремится стать одним из ключевых государств в переговорах между США, Европой и Украиной, при этом выступая не только как страна НАТО, но и как представитель интересов Глобального Юга.