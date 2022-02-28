Теперь не только Россия: Турция закрывает Черноморские проливы для любых военных кораблей

Турция решила закрыть Черноморские проливы для любых военных кораблей. Раньше запрет касался только России.

Соответствующая информация появилась в понедельник, 28 февраля. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил все страны, в том числе и Россию, что теперь военные корабли не смогут курсировать через проливы Босфор и Дарданеллы.

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Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы,

– сказал политик.

Министр отметил: с 24 февраля, с тех пор, как Россия цинично напала на Украину, не было запросов на прохождение военных кораблей через Черноморские проливы. Однако, соблюдая Конвенцию Монтре, Турция сначала запретила России пользоваться Босфором и Дарданеллой для переброски военных судов, после чего ввела ограничения для всех стран мира.

Известно, что у Мевлюта Чавушоглу был телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили гуманитарную помощь и пути прекращения боевых действий.

Что нужно знать о Конвенции Монтре

Еще в 1936 году Конвенция Монтре восстановила суверенитет Турции над двумя проливами в Черном море – Босфор и Дарданелла.

Согласно документу, страна контролирует передвижение торговых судов через проливы как в мирное время, так и в военное. В то же время, военные корабли черноморских государств не имели никаких ограничений в передвижении. Этим неоднократно пользовалась Россия. А вот другие иностранные суда должны соответствовать стандартам по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Интересно, что Эрдоган в своих действиях не нарушил Конвенцию Монтрё. В документе прописано, что в случае военных действий, которые могут представлять угрозу государству, или в случае конфликта с другой страной Турция имеет право закрывать проливы для любых военных кораблей.