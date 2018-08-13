Турция готовит новую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке новой военной операции в Сирии.

Об этом глава государства сообщил во время визита в город Трабзон, передает Anadolu.

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По его словам, в ближайшее время Турция освободит сирийские территории от тех, кого считает террористами. Военная операция под названием "Оливковая ветвь" должна создать 30-километровую буферную зону вдоль турецкой границы с Сирией.

Напомним, в Сирии продолжается спасательная операция. Там накануне взорвали склад с оружием, который располагался в подвале жилого дома. Число погибших от взрывов уже достигло полусотни человек, 12 из них – дети. Две шестиэтажки, где находились сирийские беженцы, принудительно эвакуированные из провинции Хомс, взорвали. По информации СМИ, причиной взрыва является конфликт между двумя террористическими организациями, которые хотят взять контроль над регионом. Однако официальной версии пока нет.