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Туреччина готує нову військову операцію в Сирії

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Реджеп Таїп Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган / Фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про підготовку нової військової операції у Сирії.

Про це глава держави повідомив під час візиту до міста Трабзон, передає Anadolu.

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За його словами, найближчим часом, Туреччина звільнить сирійські території від тих, кого вважає терористами. Військова операція під назвою "Оливкова гілка" має створити 30-ти кілометрову буферну зону вздовж турецького кордону з Сирією.

Нагадаємо, у Сирії триває рятувальна операція. Там напередодні підірвали склад зі зброєю, який розташовувався в підвалі житлового будинку. Кількість загиблих від вибухів вже сягнула півсотні осіб, 12 з них – діти. Дві шестиповерхівки, де перебували сирійські біженці примусово евакуйовані з провінції Хомс, підірвали. За інформацією ЗМІ, причиною вибуху є конфлікт між двома терористичними організаціями, які хочуть взяти контроль над регіоном. Однак офіційної версії наразі немає.

Теги: Новини Туреччини Війна у Сирії Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
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