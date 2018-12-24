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      Турция призвала ООН принять участие в расследовании убийства Хашогги

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      Джамала Хашогги убили почти три месяца назад
      Джамала Хашогги убили почти три месяца назад / GETTY IMAGES

      Турция настаивает на участии ООН в процессе расследования убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги и сотрудничает с другими странами в этом деле.

      Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Тунис, передает Укринформ.

      "Расследование, которое продолжается в Турции, углубляется, также делаются общие усилия с некоторыми другими странами, чтобы привлечь к расследованию ООН", – заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Тунисе.

      Также он добавил, что журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле почти три месяца назад.

      "Мы надеемся, что Саудовская Аравия прозрачно поделится своими выводами расследования с нами и международным сообществом", – сказал Чавушоглу, напомнив, что Саудовская Аравия не рассказала еще, что именно произошло с телом журналиста.

      Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранился в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.

      В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

      Теги: Журналисты Саудовская Аравия Новости Турции Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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