Турция призвала ООН принять участие в расследовании убийства Хашогги

Турция настаивает на участии ООН в процессе расследования убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги и сотрудничает с другими странами в этом деле.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Тунис, передает Укринформ.

"Расследование, которое продолжается в Турции, углубляется, также делаются общие усилия с некоторыми другими странами, чтобы привлечь к расследованию ООН", – заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Тунисе.

Также он добавил, что журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле почти три месяца назад.

"Мы надеемся, что Саудовская Аравия прозрачно поделится своими выводами расследования с нами и международным сообществом", – сказал Чавушоглу, напомнив, что Саудовская Аравия не рассказала еще, что именно произошло с телом журналиста.

Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранился в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.



В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.