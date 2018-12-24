Туреччина закликала ООН взяти участь у розслідуванні вбивства Хашоггі

Туреччина наполягає на участі ООН у процесі розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашоггі та співпрацює з іншими країнами у цій справі.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ході свого візиту до Тунісу, передає Укрінформ.

"Розслідування, яке триває в Туреччині, поглиблюється, також робляться спільні зусилля з деякими іншими країнами, щоб залучити до розслідування ООН", – заявив Чавушоглу на прес-конференції в Тунісі.

Також він додав, що журналіста вбили у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі майже три місяці тому.

"Ми сподіваємося, що Саудівська Аравія прозоро поділиться своїми висновками розслідування з нами і міжнародною спільнотою", – сказав Чавушоглу, нагадавши, що Саудівська Аравія не розповіла досі, що саме сталося із тілом журналіста.

Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?



На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.



У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.