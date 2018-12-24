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      Туреччина закликала ООН взяти участь у розслідуванні вбивства Хашоггі

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      Джамала Хашоггі вбили майже три місяці тому
      Джамала Хашоггі вбили майже три місяці тому / GETTY IMAGES

      Туреччина наполягає на участі ООН у процесі розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашоггі та співпрацює з іншими країнами у цій справі.

      Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ході свого візиту до Тунісу, передає Укрінформ.

      "Розслідування, яке триває в Туреччині, поглиблюється, також робляться спільні зусилля з деякими іншими країнами, щоб залучити до розслідування ООН", – заявив Чавушоглу на прес-конференції в Тунісі.

      Також він додав, що журналіста вбили у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі майже три місяці тому.

      "Ми сподіваємося, що Саудівська Аравія прозоро поділиться своїми висновками розслідування з нами і міжнародною спільнотою",  – сказав Чавушоглу, нагадавши, що Саудівська Аравія не розповіла досі, що саме сталося із тілом журналіста.

      Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?

      На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.

      У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

      Теги: Джамаль Хашоггі Новини Туреччини Саудівська Аравія Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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