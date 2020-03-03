Турция сбила еще один военный самолет режима Асада

Турецкие военные на территории сирийского региона Идлиб сбили истребитель, который принадлежал силам режима Асада.

Военные действия продолжаются в ходе операции "Весенний щит", сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

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Военные уничтожили истребитель типа L-39.

Заметим, что 2 марта авиация Турции уничтожила военный аэропорт сил диктатора Башара Асада в районе Нейраб в северной провинции Сирии Алеппо. Это произошло вслед за уничтожением аэропорта в Кувейраси. Турецкие военные уверяют, что сирийцы использовали аэропорт при организации атак на зону деэскалации Идлиб.

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Войска Башара Асада напали на турецких военных в четверг, 27 февраля. В результате погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения.

Важно! Неизменным союзником Асада в войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, так безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

После атаки Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Впоследствии между Турцией и Россией, которая поддерживает Асада, начались новые переговоры. Встреча Путина и Эрдогана запланирована на 5 марта.

В воскресенье, 1 марта, турецкие власти объявили о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Министр обороны Турции Хулуси Акар объяснил, что целью его страны являются только сторонники Асада, которые готовят нападение на Турцию.

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