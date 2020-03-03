Туреччина збила ще один військовий літак режиму Асада

Турецькі військові на території сирійського регіону Ідліб збили винищувач, який належав силам режиму Асада.

Військові дії тривають у ході операції "Весняний щит", повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

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Військові знищили винищувавч типу L-39.

Зауважимо, що 2 березня авіація Туреччини знищила військовий аеропорт сил диктатора Башара Асада у районі Нейраб у північній провінції Сирії Алеппо. Це відбулося услід за знищенням аеропорту в Кувейрасі. Турецькі військові запевняють, що сирійці використовували летовища при організації атак на зону деескалації Ідліб.

Що відомо про загострення у Сирії

Війська Башара Асада напали на турецьких військових у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинули 36 турецьких військових, а ще десятки військових отримали травми і поранення.

Важливо! Незмінним союзником Асада у війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.

Після атаки Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Згодом між Туреччиною та Росією, яка підтримує Асада, розпочалися нові перемовини. Зустріч Путіна та Ердогана запланована на 5 березня.

У неділю, 1 березня, турецька влада оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пояснив, що ціллю його держави є лише прихильники Асада, які готують напади на Туреччину.

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Що відомо про ситуацію в Сирії / Інфографіка 24 каналу