Турция усилила карантин: запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет
Из-за пандемии коронавируса власти Турции усиливают карантин. Так, с 4 апреля на улицу запретили выходить людям моложе 20 лет.
Турция также закрыла на 15 дней въезд и выезд в 31 город, сообщает Anadolu. В перечень городов входит Стамбул.
Ранее Турция закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса
В стране обязали всех носить защитные маски в людных местах, в частности на рынках и магазинах.
Кроме того, запретили выходить из дома пожилым людям от 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
Заметим, что из-за пандемии коронавируса страны ввели карантин и штрафы за его нарушение. Как за рубежом пытаются бороться с распространением коронавируса – читайте по ссылке.
Что известно о коронавирусе в Турции?
По состоянию на 4 апреля в Турции зафиксировано 20 921 случаев заболевания коронавирусом, 425 людей умерло. Вылечились от болезни 484 человека.
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