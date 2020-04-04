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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Турция усилила карантин: запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет

      - Читати новину українською
      Молодым людям запретили выходить из дома в Турции / Getty Images

      Из-за пандемии коронавируса власти Турции усиливают карантин. Так, с 4 апреля на улицу запретили выходить людям моложе 20 лет.

      Турция также закрыла на 15 дней въезд и выезд в 31 город, сообщает Anadolu. В перечень городов входит Стамбул.

      Ранее Турция закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса

      В стране обязали всех носить защитные маски в людных местах, в частности на рынках и магазинах.

      Кроме того, запретили выходить из дома пожилым людям от 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

      Заметим, что из-за пандемии коронавируса страны ввели карантин и штрафы за его нарушение. Как за рубежом пытаются бороться с распространением коронавируса – читайте по ссылке.

       

      Что известно о коронавирусе в Турции?
      По состоянию на 4 апреля в Турции зафиксировано 20 921 случаев заболевания коронавирусом, 425 людей умерло. Вылечились от болезни 484 человека.

      коронавірус симптоми
      Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Турции
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