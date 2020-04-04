Турция усилила карантин: запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет

Из-за пандемии коронавируса власти Турции усиливают карантин. Так, с 4 апреля на улицу запретили выходить людям моложе 20 лет.

Турция также закрыла на 15 дней въезд и выезд в 31 город, сообщает Anadolu. В перечень городов входит Стамбул.

Ранее Турция закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса

В стране обязали всех носить защитные маски в людных местах, в частности на рынках и магазинах.

Кроме того, запретили выходить из дома пожилым людям от 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Заметим, что из-за пандемии коронавируса страны ввели карантин и штрафы за его нарушение. Как за рубежом пытаются бороться с распространением коронавируса – читайте по ссылке.

Что известно о коронавирусе в Турции?

По состоянию на 4 апреля в Турции зафиксировано 20 921 случаев заболевания коронавирусом, 425 людей умерло. Вылечились от болезни 484 человека.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала