Туреччина посилила карантин: заборонили виходити на вулицю людям молодшим за 20 років

Через пандемію коронавірусу влада Туреччини посилює карантин. Так, з 4 квітня на вулицю заборонили виходити людям молодшим за 20 років.

Туреччина також закрила на 15 днів в'їзд та виїзд до 31 міста, повідомляє Anadolu. У перелік міст входить Стамбул.

Раніше Туреччина закриває міжнародне авіасполучення через коронавірус

У країні зобов'язали усіх носити захисні маски у людних місцях, зокрема на ринках і магазинах.

Окрім того, заборонили виходити з дому літнім людям від 65 років та людям із хронічними захворюваннями.

Зауважимо, що через пандемію коронавірусу країни ввели карантин та штрафи за його порушення. Як за кордоном намагаються боротися з поширенням коронавірусу – читайте за посиланням.

Що відомо про коронавірус у Туреччині?Станом на 4 квітня у Туреччині зафіксовано 20 921 випадків захворювання на коронавірус, 425 людей померло. Вилікувались від хвороби 484 особи.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу