Туреччина посилила карантин: заборонили виходити на вулицю людям молодшим за 20 років
Через пандемію коронавірусу влада Туреччини посилює карантин. Так, з 4 квітня на вулицю заборонили виходити людям молодшим за 20 років.
Туреччина також закрила на 15 днів в'їзд та виїзд до 31 міста, повідомляє Anadolu. У перелік міст входить Стамбул.
Раніше Туреччина закриває міжнародне авіасполучення через коронавірус
У країні зобов'язали усіх носити захисні маски у людних місцях, зокрема на ринках і магазинах.
Окрім того, заборонили виходити з дому літнім людям від 65 років та людям із хронічними захворюваннями.
Зауважимо, що через пандемію коронавірусу країни ввели карантин та штрафи за його порушення. Як за кордоном намагаються боротися з поширенням коронавірусу – читайте за посиланням.
Що відомо про коронавірус у Туреччині?Станом на 4 квітня у Туреччині зафіксовано 20 921 випадків захворювання на коронавірус, 425 людей померло. Вилікувались від хвороби 484 особи.
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