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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Туреччина посилила карантин: заборонили виходити на вулицю людям молодшим за 20 років

      - Читать новость на русском
      Молодим людям заборонили виходити з дому в Туреччині / Getty Images

      Через пандемію коронавірусу влада Туреччини посилює карантин. Так, з 4 квітня на вулицю заборонили виходити людям молодшим за 20 років.

      Туреччина також закрила на 15 днів в'їзд та виїзд до 31 міста, повідомляє Anadolu. У перелік міст входить Стамбул.

      Раніше Туреччина закриває міжнародне авіасполучення через коронавірус

      У країні зобов'язали усіх носити захисні маски у людних місцях, зокрема на ринках і магазинах.

      Окрім того, заборонили виходити з дому літнім людям від 65 років та людям із хронічними захворюваннями.

      Зауважимо, що через пандемію коронавірусу країни ввели карантин та штрафи за його порушення. Як за кордоном намагаються боротися з поширенням коронавірусу – читайте за посиланням.

      Що відомо про коронавірус у Туреччині?Станом на 4 квітня у Туреччині зафіксовано 20 921 випадків захворювання на коронавірус, 425 людей померло. Вилікувались від хвороби 484 особи.

      коронавірус симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Туреччини
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