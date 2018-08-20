Турцию всколыхнуло сильное землетрясение: детали
В воскресенье, 20 августа, в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 23 километрах к югу от города Андирин и в 34 километрах к северу от города Стамбул. Сам очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.
По информации центра, данных о пострадавших и разрушениях в Турции не поступало.
Напомним, недавно в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, которое всколыхнуло юг страны. Информации о жертвах или разрушениях в городах не поступало.
Источник: 24 Канал
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