Туреччину сколихнув сильний землетрус: деталі
У неділю, 20 серпня, в центральній частині Туреччини стався землетрус магнітудою 4,8 бала.
Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
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Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів був приблизно в 23 кілометрах на південь від міста Андирин і в 34 кілометрах на північ від міста Османіє. Сам осередок землетрусу залягав на глибині 6 кілометрів.
За інформацією центру, даних про потерпілих і руйнування в Туреччині не надходило.
Нагадаємо, нещодавно в Італії стався землетрус магнітудою 5,3 бала, який сколихнув південь країни. Інформації щодо жертв чи руйнувань в містах не надходило.
Джерело: 24 Канал
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