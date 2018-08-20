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Туреччину сколихнув сильний землетрус: деталі

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У Туреччині стався землетрус
У Туреччині стався землетрус / Фото з відкритих джерел

У неділю, 20 серпня, в центральній частині Туреччини стався землетрус магнітудою 4,8 бала.

Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

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Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів був приблизно в 23 кілометрах на південь від міста Андирин і в 34 кілометрах на північ від міста Османіє. Сам осередок землетрусу залягав на глибині 6 кілометрів.

За інформацією центру, даних про потерпілих і руйнування в Туреччині не надходило.

Нагадаємо, нещодавно в Італії стався землетрус магнітудою 5,3 бала, який сколихнув південь країни. Інформації щодо жертв чи руйнувань в містах не надходило.

Теги: Новини Туреччини Землетрус
Джерело: 24 Канал
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