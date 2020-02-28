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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Турция увидит, что из себя представляет Россия, – посол США в НАТО

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      Соединенные штаты Америки выразили надежду, что Турция наконец поймет, что из себя представляет Россия.

      Госпожа посол США в НАТО Кейт Бэйли Хатчисон напомнила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном, сообщает "Голос Америки".

      Коротко о главном: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

      Кейт Бэйли Хатчисон подчеркнула, что США пытались сразу объяснить Турции, что в их стране не может располагаться российская система противоракетной обороны. Госпожа посол добавила, что США – это настоящие союзники Турции.

      Они (Турция – 24 канал) увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они (власти России – 24 канал) делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией,
      – заявила госпожа посол.

      Дипломат не исключила вероятности применения в ситуации с атакой на турецких военных в Сирии 5 статьи Устава НАТО.

      Справка. 5 статья Устава НАТО предусматривает коллективную оборону стран-членов организации.

      Россия атаковала Турцию в Сирии: что известно

      • 27 февраля российская авиация атаковала сирийскую провинцию Идлиб, погибли по меньшей мере 33 турецких военных.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия россиян. Турция также открыла границу в Европу для сирийских беженцев.
      • Впоследствии турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
      • В РФ традиционно утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.
      • Турция уже созвала экстренное заседание НАТО по атаке российской авиации.

      Тем временем: Два российских фрегата направляются к берегам Сирии

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Турции Новости России Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Оружие Новости политики Жертвы НАТО Новости США
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