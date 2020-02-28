Турция увидит, что из себя представляет Россия, – посол США в НАТО
Соединенные штаты Америки выразили надежду, что Турция наконец поймет, что из себя представляет Россия.
Госпожа посол США в НАТО Кейт Бэйли Хатчисон напомнила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном, сообщает "Голос Америки".
Коротко о главном: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости
Кейт Бэйли Хатчисон подчеркнула, что США пытались сразу объяснить Турции, что в их стране не может располагаться российская система противоракетной обороны. Госпожа посол добавила, что США – это настоящие союзники Турции.
Они (Турция – 24 канал) увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они (власти России – 24 канал) делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией,
– заявила госпожа посол.
Дипломат не исключила вероятности применения в ситуации с атакой на турецких военных в Сирии 5 статьи Устава НАТО.
Справка. 5 статья Устава НАТО предусматривает коллективную оборону стран-членов организации.
Россия атаковала Турцию в Сирии: что известно
- 27 февраля российская авиация атаковала сирийскую провинцию Идлиб, погибли по меньшей мере 33 турецких военных.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия россиян. Турция также открыла границу в Европу для сирийских беженцев.
- Впоследствии турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
- В РФ традиционно утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.
- Турция уже созвала экстренное заседание НАТО по атаке российской авиации.
Тем временем: Два российских фрегата направляются к берегам Сирии
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