Турция увидит, что из себя представляет Россия, – посол США в НАТО

Соединенные штаты Америки выразили надежду, что Турция наконец поймет, что из себя представляет Россия.

Госпожа посол США в НАТО Кейт Бэйли Хатчисон напомнила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном, сообщает "Голос Америки".

Коротко о главном: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

Кейт Бэйли Хатчисон подчеркнула, что США пытались сразу объяснить Турции, что в их стране не может располагаться российская система противоракетной обороны. Госпожа посол добавила, что США – это настоящие союзники Турции.

Они (Турция – 24 канал) увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они (власти России – 24 канал) делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией,

– заявила госпожа посол.

Дипломат не исключила вероятности применения в ситуации с атакой на турецких военных в Сирии 5 статьи Устава НАТО.

Справка. 5 статья Устава НАТО предусматривает коллективную оборону стран-членов организации.

Россия атаковала Турцию в Сирии: что известно

27 февраля российская авиация атаковала сирийскую провинцию Идлиб, погибли по меньшей мере 33 турецких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия россиян. Турция также открыла границу в Европу для сирийских беженцев.

Впоследствии турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.

В РФ традиционно утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.

Турция уже созвала экстренное заседание НАТО по атаке российской авиации.

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