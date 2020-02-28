Туреччина побачить, що з себе являє Росія, – посол США в НАТО

Сполучені Штати Америки висловили сподівання, що Туреччина нарешті зрозуміє, що із себе являє Росія.

Пані посол США в НАТО Кейт Бейлі Хатчінсон нагадала, що покупка Туреччиною російських систем протиракетної оборони С-400 зіпсувала відносини між Анкарою і Вашингтоном, повідомляє "Голос Америки".

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Кейт Бейлі Хатчінсон наголосила, що США намагалися одразу пояснити Туреччині, що серед їхньої країни не може розташовуватися російська система протиракетної оборони. Пані посол додала, що США – це справжні союзники Туреччини.

Вони (Туреччина – 24 канал) побачать, що з себе являє Росія. Вони тепер бачать, що вони (влада Росії – 24 канал) роблять. І якщо вони атакують турецьких солдатів, то це повинно переважити все, що відбувається між Туреччиною і Росією,

– заявила пані посол.

Дипломатка не виключила ймовірністі застосування в ситуації з атакою на турецьких військових в Сирії 5 статті Статуту НАТО.

Довідка. 5 стаття Статуту НАТО передбачає колективну оборону країн-членів організації.

Росія атакувала Туреччину у Сирії: що відомо

27 лютого російська авіація атакувала сирійську провінцію Ідліб, загинули щонайменше 33 турецьких військових.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян. Туреччина також відкрила кордон до Європи для сирійських біженців.

Згодом турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.

У РФ традиційно стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб, де загинули військові Туреччини.

Туреччина уже скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації.

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