Туреччина побачить, що з себе являє Росія, – посол США в НАТО
Сполучені Штати Америки висловили сподівання, що Туреччина нарешті зрозуміє, що із себе являє Росія.
Пані посол США в НАТО Кейт Бейлі Хатчінсон нагадала, що покупка Туреччиною російських систем протиракетної оборони С-400 зіпсувала відносини між Анкарою і Вашингтоном, повідомляє "Голос Америки".
Коротко про головне: Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини
Кейт Бейлі Хатчінсон наголосила, що США намагалися одразу пояснити Туреччині, що серед їхньої країни не може розташовуватися російська система протиракетної оборони. Пані посол додала, що США – це справжні союзники Туреччини.
Вони (Туреччина – 24 канал) побачать, що з себе являє Росія. Вони тепер бачать, що вони (влада Росії – 24 канал) роблять. І якщо вони атакують турецьких солдатів, то це повинно переважити все, що відбувається між Туреччиною і Росією,
– заявила пані посол.
Дипломатка не виключила ймовірністі застосування в ситуації з атакою на турецьких військових в Сирії 5 статті Статуту НАТО.
Довідка. 5 стаття Статуту НАТО передбачає колективну оборону країн-членів організації.
Росія атакувала Туреччину у Сирії: що відомо
- 27 лютого російська авіація атакувала сирійську провінцію Ідліб, загинули щонайменше 33 турецьких військових.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян. Туреччина також відкрила кордон до Європи для сирійських біженців.
- Згодом турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.
- У РФ традиційно стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб, де загинули військові Туреччини.
- Туреччина уже скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації.