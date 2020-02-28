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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Туреччина побачить, що з себе являє Росія, – посол США в НАТО

      - Читать новость на русском
      Пані посол США в НАТО Кейт Бейлі Хатчінсон / voanews.com

      Сполучені Штати Америки висловили сподівання, що Туреччина нарешті зрозуміє, що із себе являє Росія.

      Пані посол США в НАТО Кейт Бейлі Хатчінсон нагадала, що покупка Туреччиною російських систем протиракетної оборони С-400 зіпсувала відносини між Анкарою і Вашингтоном, повідомляє "Голос Америки".

      Коротко про головне: Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини

      Кейт Бейлі Хатчінсон наголосила, що США намагалися одразу пояснити Туреччині, що серед їхньої країни не може розташовуватися російська система протиракетної оборони. Пані посол додала, що США – це справжні союзники Туреччини.

      Вони (Туреччина – 24 канал) побачать, що з себе являє Росія. Вони тепер бачать, що вони (влада Росії – 24 канал) роблять. І якщо вони атакують турецьких солдатів, то це повинно переважити все, що відбувається між Туреччиною і Росією,
      – заявила пані посол.

      Дипломатка не виключила ймовірністі застосування в ситуації з атакою на турецьких військових в Сирії 5 статті Статуту НАТО.

      Довідка. 5 стаття Статуту НАТО передбачає колективну оборону країн-членів організації.

      Росія атакувала Туреччину у Сирії: що відомо

      • 27 лютого російська авіація атакувала сирійську провінцію Ідліб, загинули щонайменше 33 турецьких військових.
      • Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян. Туреччина також відкрила кордон до Європи для сирійських біженців.
      • Згодом турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.
      • У РФ традиційно стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб, де загинули військові Туреччини.
      • Туреччина уже скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації.

      Тим часом: Два російських фрегати прямують до берегів Сирії

      Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку РФ у Сирії
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна у Сирії Новини Туреччини Новини політики Атака Росії на Туреччину в Сирії Новини Росії Жертви НАТО Зброя Новини США
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