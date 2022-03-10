Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приостановит рейсы в Россию. Там заявили, что решение приняли из-за рисков.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте компании. Такое решение компания приняла на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Авиакомпания Pegasus Airlines не будет летать в Россию и из нее

В связи с эксплуатационными рисками в этих условиях все наши рейсы в и из России были временно прекращены с 13 марта 2022 года (включительно) до 27 марта 2022 года,

– говорится в сообщении.

Добавили, что люди смогут бесплатно изменить или отменить билеты на сайте.

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