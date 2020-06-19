Одна из самых популярных турецких газет Hürriyet в своей печатной версии допустила досадную ошибку. В новости о госпитализации жены президента Украины Владимира Зеленского Елены с коронавирусом, они использовали фотографию Веры Брежневой.

Журналисты опрометчиво использовали кард из фильма "Восемь лучших свиданий", где семейную пару сыграли Владимир Зеленский и бывшая участница "ВИА Гра" Вера Брежнева. Фото из газеты опубликовала в Фейсбуке Марина Воронцова.

Важно Коронавирус у Елены Зеленской: в каком состоянии первая леди

Турецкая газета с новостью о госпитализации Елены Зеленской и фотографией Веры Брежневой

Стоит отметить, что новость о госпитализации Елены Зеленской была опубликована и на сайте издания 17 июня. Однако сейчас там изображен только Владимир Зеленский (вполне вероятно, что на сайте фотографию успели заменить).

Новость о госпитализации Елены Зеленской на сайте Hürriyet

При этом Hürriyet в новости о коронавирусе Елены Зеленской использовало ее фотографию.



Новость о коронавирусе у Елены Зеленской на сайте Hürriyet

Коронавирус у Елены Зеленской: коротко