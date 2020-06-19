Турецкая газета в новости про коронавирус у Елены Зеленской дала фото Веры Брежневой
Одна из самых популярных турецких газет Hürriyet в своей печатной версии допустила досадную ошибку. В новости о госпитализации жены президента Украины Владимира Зеленского Елены с коронавирусом, они использовали фотографию Веры Брежневой.
Журналисты опрометчиво использовали кард из фильма "Восемь лучших свиданий", где семейную пару сыграли Владимир Зеленский и бывшая участница "ВИА Гра" Вера Брежнева. Фото из газеты опубликовала в Фейсбуке Марина Воронцова.
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Турецкая газета с новостью о госпитализации Елены Зеленской и фотографией Веры Брежневой
Стоит отметить, что новость о госпитализации Елены Зеленской была опубликована и на сайте издания 17 июня. Однако сейчас там изображен только Владимир Зеленский (вполне вероятно, что на сайте фотографию успели заменить).
Новость о госпитализации Елены Зеленской на сайте Hürriyet
При этом Hürriyet в новости о коронавирусе Елены Зеленской использовало ее фотографию.
Новость о коронавирусе у Елены Зеленской на сайте Hürriyet
Коронавирус у Елены Зеленской: коротко
- О коронавирусе у Елены Зеленской стало известно 12 июня. Тогда у нее не было никаких симптомов.
- Однако 16 июня первый леди пришлось госпитализировать в больницу Киева.
- Владимир Зеленский и дети прошли обязательные тесты. У них инфекции не обнаружили.
- Из-за коронавируса у жены, Владимир Зеленский перешел на особый режим работы.