Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії припустилася прикрої помилки. У новині про госпіталізацію дружини президента України Володимира Зеленського Олени через коронавірус, вони використали фотографію Віри Брежнєвої.

Журналісти необачно використали кадр з фільму "Вісім кращих побачень", де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та колишня учасниця "ВІА Гра" Віра Брежнєва. Фото з газети опублікувала в фейсбук Марина Воронцова.

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Турецька газета з новиною про госпіталізацію Олени Зеленської та фотографією Віри Брежнєвої

Варто відзначити, що новина про госпіталізацію Олени Зеленської була опублікована і на сайті видання 17 червня. Однак зараз там зображений лише Володимир Зеленський (цілком ймовірно, що на сайті фотографію встигли замінити).

Новина про госпіталізацію Олени Зеленської на сайті Hürriyet

При цьому Hürriyet в новині про коронавірус Олени Зеленської використав її фотографію.



Новина про коронавірус в Олени Зеленської на сайті Hürriyet

Коронавірус в Олени Зеленської: коротко