Турецька газета в новині про коронавірус в Олени Зеленської дала фото Віри Брєжнєвої
Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії припустилася прикрої помилки. У новині про госпіталізацію дружини президента України Володимира Зеленського Олени через коронавірус, вони використали фотографію Віри Брежнєвої.
Журналісти необачно використали кадр з фільму "Вісім кращих побачень", де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та колишня учасниця "ВІА Гра" Віра Брежнєва. Фото з газети опублікувала в фейсбук Марина Воронцова.
Важливо Коронавірус в Олени Зеленської: в якому стані перша леді
Турецька газета з новиною про госпіталізацію Олени Зеленської та фотографією Віри Брежнєвої
Варто відзначити, що новина про госпіталізацію Олени Зеленської була опублікована і на сайті видання 17 червня. Однак зараз там зображений лише Володимир Зеленський (цілком ймовірно, що на сайті фотографію встигли замінити).
Новина про госпіталізацію Олени Зеленської на сайті Hürriyet
При цьому Hürriyet в новині про коронавірус Олени Зеленської використав її фотографію.
Новина про коронавірус в Олени Зеленської на сайті Hürriyet
Коронавірус в Олени Зеленської: коротко
- Про коронавірус в Олени Зеленської стало відомо 12 червня. Тоді в неї не було жодних симптомів.
- Проте 16 червня першу леді довелося госпіталізувати у лікарню Києва.
- Володимир Зеленський та діти пройшли обов'язкові тести. В них інфекції не виявили.
- Через коронавірус у дружини, Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи.