Согласно обнародованной информации, речь идет о по меньшей мере 4 фрегатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ekathimerini.

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Зачем Турция развернула фрегаты

Турецкие корабли находились в этом районе для участия в финальной фазе учений Mavi Balina, когда получили приказ проверить слухи о том, что итальянский корабль Ievoli Relume проводит исследования в этом районе.

Соответствующий шаг озадачил греческие власти, поскольку итальянское судно оставалось к северу от Крита и далеко от места развертывания турецких кораблей. Итальянское судно оказалось в центре 40-часового кризиса в июле прошлого года возле Касоса.

Присутствие турецких военно-морских сил побудило Грецию отслеживать ситуацию с помощью канонерской лодки и фрегата, находившихся неподалеку, хотя они не приближались к турецким кораблям.

Благодаря дипломатическим каналам удалось оперативно урегулировать ситуацию, турецкие корабли покинули этот район позже в тот же день.

Свидетельством усиленной реакции Турции стали четыре нарушения греческого воздушного пространства в юго-восточной части Эгейского моря морским патрульным самолетом CN-235, беспилотным летательным аппаратом и двумя вертолетами, которые участвовали в турецких военных учениях.

По данным СМИ, реакция Турции подчеркивает ее чувствительность к любой деятельности или дискуссий, связанных с Восточным Средиземноморьем. Ekathimerini часто подчеркивала разное восприятие Турцией Эгейского моря и Восточного Средиземноморья.

Турция заявляет о территориальных спорах в первом регионе, отстаивая свои права во втором.

Греция установила исключительную экономическую зону с Египтом в районе к югу от островов Касос и Карпатос, что соответствует международному праву и морскому праву. Турция, однако, претендует на влияние на основе спорного и юридически сомнительного меморандума между Турцией и Ливией.