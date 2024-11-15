Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про щонайменше 4 фрегати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ekathimerini.

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Навіщо Туреччина розгорнула фрегати

Турецькі кораблі перебували в цьому районі для участі у фінальній фазі навчань Mavi Balina, коли отримали наказ перевірити чутки про те, що італійський корабель Ievoli Relume проводить дослідження в цьому районі.

Відповідний крок спантеличив грецьку владу, оскільки італійське судно залишалося на північ від Криту і далеко від місця розгортання турецьких кораблів. Італійське судно опинилося в центрі 40-годинної кризи в липні минулого року біля Касосу.

Присутність турецьких військово-морських сил спонукала Грецію відстежувати ситуацію за допомогою канонерського човна і фрегата, що перебували неподалік, хоча вони не наближалися до турецьких кораблів.

Завдяки дипломатичним каналам вдалося оперативно врегулювати ситуацію, турецькі кораблі залишили цей район пізніше того ж дня.

Свідченням посиленої реакції Туреччини стали чотири порушення грецького повітряного простору в південно-східній частині Егейського моря морським патрульним літаком CN-235, безпілотним літальним апаратом і двома гелікоптерами, які брали участь у турецьких військових навчаннях.

За даними ЗМІ, реакція Туреччини підкреслює її чутливість до будь-якої діяльності або дискусій, пов'язаних зі Східним Середземномор'ям. Ekathimerini часто наголошувала на різному сприйнятті Туреччиною Егейського моря і Східного Середземномор'я.

Туреччина заявляє про територіальні суперечки в першому регіоні, відстоюючи свої права в другому.

Греція встановила виключну економічну зону з Єгиптом в районі на південь від островів Касос і Карпатос, що відповідає міжнародному праву і морському праву. Туреччина, однак, претендує на вплив на основі спірного і юридично сумнівного меморандуму між Туреччиною і Лівією.