Разработку ANKA-3 держали в секрете, первые фото этого дрона появились только в марте этого года. Разработчики отмечали, что серьезные проектные работы начались в первом квартале 2022 года.
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Разработка с украинским следом
Турецкий беспилотник-невидимка ANKA-3 в четверг 28 декабря совершил первый успешный полет. Его разработала государственная компания Turkish Aerospace Industries (TAI) с использованием двигателя украинского производства – его создала компания "Ивченко-Прогресс".
Турецкий дрон подняли в воздух, где тот держался больше часа. Беспилотник достиг высоты 8000 футов (2,4 километра) и скорости 150 узлов.
Надеемся, что наши самолеты своими передовыми технологиями, конструкцией и характеристиками внесут весомый вклад в оборону нашей страны.
– написал президент Турции Эрджеп Эрдоган.
Турецкий дрон предназначен для разведки, наблюдения и боевых задач. Он может летать на высоте до 40000 футов и оставаться в воздухе до 10 часов. Его грузоподъемность составляет до 1200 кг.
Запуск турецкого дрона с украинским двигателем: смотрите видео
Сотрудничество Украины и Турции
- Несмотря на войну, объем торговли между Украиной и Турцией достиг рекордного уровня – в 2023 году он составил 8 миллиардов долларов. Из них 3 миллиарда долларов – экспорт. Турция остается страной, которая больше всего инвестирует в Украину.
- Ранее сообщалось, что Украина может получить ударные беспилотники Bayraktar Akinci. Он может находиться в воздухе до 24 часов и нести до 1350 кг боевого груза – управляемые авиабомбы, ракеты и прочее. Кроме того, в нем также установлен украинский двигатель.
- Компания Baykar пообещала предоставить Украине 100 миллионов долларов для создания трех проектов. Одним из них будет завод для производства турецких беспилотников Bayraktar. На стройку объекта находится 1,5 года.