Розробку ANKA-3 тримали у секреті, перші фото цього дрона з'явилися лише цьогоріч у березні. Розробники зазначали, що серйозні проєктні роботи стартували у першому кварталі 2022 року.
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Розробка з українським слідом
Турецький безпілотник-невидимка ANKA-3 у четвер 28 грудня здійснив перший успішний політ. Його розробила державна компанія Turkish Aerospace Industries (TAI) з використанням двигуна українського виробництва – його створила компанія "Івченко-Прогрес".
Турецький дрон підняли у повітря, де той тримався понад годину. Безпілотник досягнув висоти 8000 футів (2,4 кілометра) та швидкості 150 вузлів.
Сподіваємося, що наші літаки своїми передовими технологіями, конструкцією та характеристиками зроблять вагомий внесок у оборону нашої країни,
– написав президент Туреччини Ерджеп Ердоган.
Турецький дрон призначений для розвідки, спостереження та бойових завдань. Він може літати на висоті до 40 000 футів і залишатися в повітрі до 10 годин. Його вантажопідйомність становить до 1200 кілограмів.
Запуск турецького дрона з українським двигуном: дивіться відео
Співпраця України та Туреччини
- Попри війну обсяг торгівлі між Україною та Туреччиною сягнув рекордного рівня – у 2023 році він склав 8 мільярдів доларів. З них 3 мільярди доларів – експорт. Туреччина залишається країною, яка найбільше інвестує в Україну.
- Раніше повідомлялося, що Україна може отримати ударні безпілотники Bayraktar Akinci. Він може перебувати у повітрі до 24 годин та нести до 1350 кілограмів бойового вантажу – керовані авіабомби, ракети та інше. Окрім цього, у ньому також встановлений український двигун.
- Компані Baykar пообіцяла надати Україні 100 мільйонів доларів для створення трьох проєктів. Одним з них буде завод для виробництва турецьких безпілотників Bayraktar. На будівництво об'єкта знаходиться 1,5 роки.