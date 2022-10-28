Как турецкий дрон стал настоящей легендой в Украине

Украинцы умело используют всю технику, которую передают нам другие государства. Но "птички" компании Baykar особенно отличились и стали по-настоящему легендарными.

Пожалуй, не найдется летательной техники, название которой настолько хорошо знали бы украинцы. Сейчас дрон от компании Baykar становится главным героем песен и видео, которые распространяются в сети. Совместно с мужественным брендом Козацька Рада 24 канал раскрывает еще больше деталей о популярности этой техники и как она может помочь ВСУ.

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Чтобы совместными усилиями приближать победу, Козацька Рада предлагает присоединиться к благотворительной инициативе. До конца 2022 года компания будет передавать 10 гривен с каждой проданной бутылки напитков фонда "Повернись живим". Все, что нужно сделать – зарегистрировать код с акцизной марки продуктаи получить не только подтверждение доната, но и оригинальные тосты, поднимающие боевой дух, а также отметки-отличия.

А пока украинцы ежедневно помогают ВСУ, рассказываем в материале, как турецкие ударные оперативно-тактические беспилотники "Байрактар" пугают россиян.

Возможности "Байрактара"

Изготовляют "Байрактары" специалисты компании Baykar. Бизнес еще в 1984 году основали два брата, и с тех пор бренд стал настоящим гигантом на рынке вооружений. Немалую роль в этом сыграла и Украина, где в борьбе с российскими оккупантами активно используют эту технику.

"Байрактар" – один из самых известных БпЛА / Фото Getty Images

На самом деле, первые "Байрактары" встали на вооружение ВСУ еще до полномасштабного вторжения России. Соглашение о покупке беспилотников было заключено еще в начале 2019 года, а уже в 2021-м этот БпЛА летал на Востоке Украины и крушил вражескую технику.

В первые месяцы войны "Байрактары" жгли танки, БТРы, БМП и даже российские маневренные катера возле острова Змеиный. Эта "птичка" почти 7 метров в длину, размер ее крыльев – 12 метров.

Габариты "Байрактаров" немаленькие / Фото Baykar

Такие габариты в сочетании с мощным двигателем позволяют дрону поднимать 700 килограммов. Речь идет об оружии, которое можно крепить к крыльям и корпусу.

Максимальная скорость, которую может развивать этот БпЛА, – 220 км/ч, а вот крейсерская – 130 км/ч. При этом время непрерывного полета составляет 27 часов.

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Поскольку "Байрактар" может максимально подняться всего на 8 километров, он считается средневысотным беспилотником. Но, несмотря на это, операционная дальность использования составляет от 150 до 300 километров. Эта цифра зависит от модификации.

Больше о преимуществах "Байрактаров" на поле боя – смотрите в видео

Цифровые возможности "Байрактаров"

"Байрактар" – это невероятно эффективное оружие. Каждый беспилотник оснащен высокоточными системами наведения, инфракрасными и электрически-оптическими дальномерами, которые позволяют гарантированно попадать в цели.

Если говорить о вооружении, то к крыльям этого БпЛА можно прикрепить две управляемые противотанковые ракеты с лазерной наводкой или 4 планировочные высокоточные авиабомбы. Некоторые из них могут даже бить по маневренным целям.

В цифровой системе беспилотника есть все необходимые технологии, позволяющие нанести исключительно точные атаки. Это минимизирует посторонние повреждения и разрушение гражданской инфраструктуры. Такая опция критически необходима, если огонь ведется по целям, которые прячутся среди домов гражданского населения.

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Кроме того, современные технологии позволяют оператору наблюдать за полем боя и мишенями в режиме реального времени и передавать эту информацию на другие девайсы. Взломать или перехватить изображение – невозможно. Компьютер шифрует данные и создает пароли, препятствующие перехвату.

В самой компании Baykar отмечают, что их БпЛА – это высокопродуманная конструкция и высокотехнологичная система, объединяющая решения и возможности, позволяющие выполнять самые разные задачи. А это – разведка, наблюдение, преследование, сопровождение и, конечно же, атака.

Несмотря на свою технологичность, сам БпЛА довольно прост в использовании. Его бортовая навигация обеспечивает автономное управление, взлет, посадку и даже крейсерский полет.

"Байрактары" – высокоточные дроны / Фото Baykar

"Байрактары" на фронте

Беспилотники частично могут компенсировать отсутствие большого количества авиации и ударных систем. Они помогают бесконтактно крушить тяжелую бронированную технику, укрепленные позиции и даже плавсредства врага. Так, "Байрактары" хорошо себя показали на поле боя и имеют на своем счету уже более 400 тысяч часов в полете.

Такие БпЛА стали настоящим ужасом для российских артиллерийских установок, РСЗО, танков и других бронированных систем.

"Байрактары" могут легко крушить российскую технику / Фото Baykar

Сегодня "Байрактары" производят для 16 стран, а после того, как эти беспилотники показали свою эффективность на поле боя в Украине, очевидно, заказчиков станет больше.

Интересно, что "Байрактарами" в основном пользуются такие страны, как Азербайджан, Марокко, Тунис, Катар, а вот среди европейских государств они не имеют такого успеха. Только в 2021 году Польша решила закупить себе более 20 таких "птичек" и стала первой страной НАТО, кроме самой Турции, имеющей такое оружие в арсенале.

"Байрактары" в мастерских руках ВСУ ежедневно приближают нашу победу на фронте. Почувствуйте ее вкус уже сейчас благодаря мужественному брендус несокрушимым украинским характером. И дух победы будет в каждом из нас!