Мабуть, не знайдеться літальної техніки, чию назву настільки добре знали б українці. Наразі дрон від компанії Baykar стає головним героєм пісень та відео, які ширяться у мережі. Спільно з мужнім брендом Козацька Рада 24 канал розкриває ще більше деталей про популярність цієї техніки та як вона може допомогти ЗСУ.

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А щоб спільними зусиллями наближати перемогу, Козацька Рада пропонує долучитись до благодійної ініціативи. До кінця 2022 року компанія передаватиме 10 гривень з кожної проданої пляшки напоїв фонду "Повернись живим". Все, що потрібно зробити – зареєструвати код з акцизної марки продукту на сайті та отримати не тільки підтвердження донату, але й оригінальні тости, що піднімають бойовий дух, а також позначки-відзнаки.

А поки українці щодня допомагають ЗСУ, розповідаємо у матеріалі, як турецькі ударні оперативно-тактичні безпілотники "Байрактар" жахають росіян.

Можливості "Байрактару"

Виготовляють "Байрактари" фахівці компанії Baykar. Бізнес ще у 1984 році заснували два брати, і відтоді бренд став справжнім гігантом на ринку озброєнь. Немалу роль у цьому відіграла й Україна, де у боротьбі з російськими окупантами активно застосовують цю техніку.

"Байрактар" – один із найвідоміших БпЛА / Фото Getty Images

Насправді перші "Байрактари" стали на озброєння ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення Росії. Угоду про купівлю безпілотників уклали ще на початку 2019 року, а вже у 2021-му цей БпЛА літав на Сході України і трощив ворожу техніку.

В перші місяці війни "Байрактари" палили танки, БТРи, БМП і навіть російські маневрені катери біля острова Зміїний. Ця "пташка" має майже 7 метрів у довжину, розмір її крил – 12 метрів.

Габарити "Байрактарів" чималі / Фото Baykar

Такі габарити в поєднанні з потужним двигуном дозволяють дрону підіймати 700 кілограмів. Мовиться про зброю, яку можна кріпити до крил і корпусу.

Максимальна швидкість, яку може розвивати цей БпЛА, – 220 км/год, а от крейсерська – 130 км/год. При цьому час безперервного польоту складає 27 годин.

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Оскільки "Байрактар" може максимально піднятись лише на 8 кілометрів, його вважаєть середньовисотним безпілотником. Та попри це, операційна дальність використання становить від 150 до 300 кілометрів. Ця цифра залежить від модифікації.

Більше про переваги "Байрактарів" на полі бою – дивіться у відео

Цифрові можливості "Байрактарів"

"Байрактар" – це неймовірно ефективна зброя. Кожен безпілотник оснащений високоточними системами наведення, інфрачервоними та електрично-оптичними далекомірами, які й дозволяють гарантовано влучати в цілі.

Якщо говорити за озброєння, то до крил цього БпЛА можна прикріпити дві керовані протитанкові ракети з лазерним наведенням, або ж 4 планувальні високоточні авіабомби. Декотрі з них можуть навіть бити по маневреним цілям.

У цифровій системі безпілотника є всі необхідні технології, які дозволяють завдати виключно точних атак. Це мінімізує сторонні пошкодження та руйнацію цивільної інфраструктури. Така опція критично необхідна, якщо вогонь ведеться по цілях, які намагаються ховатися серед будинків цивільного населення.

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Крім того, сучасні технології дозволяють оператору спостерігати за полем бою та за мішенями в режимі реального часу і передавати цю інформацію на інші девайси. Зламати чи перехопити зображення – нереально. Комп'ютер шифрує дані та створює паролі, які перешкоджають перехопленням.

В самій компанії Baykar зазначають, що їхній БпЛА – це високопродумана конструкція і високотехнологічна система, що поєднує рішення і можливості, які дозволяють виконувати найрізноманітніші завдання. А це – розвідка, спостереження, переслідування, супровід і, звичайно ж, атака.

Попри свою технологічність, сам БпЛА доволі простий у використанні. Його бортова навігація забезпечує автономне управління, зліт, посадку і навіть крейсерський політ.

"Байрактари" – високоточні дрони / Фото Baykar

"Байрактари" на фронті

Безпілотники можуть частково компенсувати відсутність великої кількості авіації та ударних систем. Вони допомагають безконтактно трощити важку броньовану техніку, укріплені позиції і навіть плавзасоби ворога. Так, "Байрактари" добре себе показали на полі бою і мають на своєму рахунку вже понад 400 тисяч годин у польоті.

Такі БпЛА стали справжнім жахом для російських артилерійських установок, РСЗВ, танків та інших броньованих систем.

"Байрактари" можуть легко трощити російську техніку / Фото Baykar

Сьогодні "Байрактари" виготовляють для 16 країн, а після того, як ці безпілотники показали свою ефективність на полі бою в Україні, очевидно, замовників стане більше.

Цікаво, що "Байрактарами" в основному користуються такі країни як Азербайджан, Марокко, Туніс, Катар, а от серед європейських держав вони не мають такого успіху. Тільки у 2021 році Польща вирішила закупити собі понад 20 таких "пташок" і стала першою країною НАТО, крім самої Туреччини, яка має таку зброю в арсеналі.

"Байрактари" у вправних руках ЗСУ щодня наближають нашу перемогу на фронті. Відчуйте її смак вже зараз завдяки мужньому бренду Козацька Рада з незламним українським характером. І дух перемоги постане в кожному з нас!