На территории древнего города Метрополис в Турции обнаружили находку, которой более 1 500 лет. Археологи раскопали там древние цистерны для воды.

Команда археологов, которую возглавлял профессор Джелал Баяр Сердаром Айбек, обнаружила 4 монументальных сооружения, соединенных между собой, пишет Нurriyet daily news.

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Цистерны расположены на глубине 7 метров в Акрополе, самом высоком центре древнего города. Они были альтернативой другим водным ресурсам в Метрополисе, что было важно из соображений обороны.

Мы рады, что можем открыть новые двери в жизнь людей, которые жили здесь 1 500 лет назад. Эта находка свидетельствует о знании мастеров древнего периода Метрополиса в области гидротехники,

– подчеркнули археологи.

"Эти цистерны имеют большое значение для нас. Ведь сейчас они являются наиболее хорошо сохранившимися памятниками Метрополиса", – пояснил руководитель раскопок.

Справка. Древний Метрополис расположен в западной Турции. Его история восходит к временам раннего неолита, эпохи эллинизма, римского и византийского периодов.

Что известно об использовании цистерн

Цистерны в Акрополе были окружены крепкими стенами, чтобы во время возможной осады города его жители не остались без воды. По подсчетам ученых, они могли вместить до 600 тонн воды.

Все цистерны расположены неподалеку друг от друга. Такое размещение очень удобно, учитывая ежедневное потребление воды, а также сельскохозяйственную деятельность и другие потребности людей.

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