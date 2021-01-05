На території древнього міста Метрополіс у Туреччині виявили знахідку, якій понад 1 500 років. Археологи розкопали там стародавні цистерни для води.

Команда археологів, яку очолював професор Джелал Баяр Сердаром Айбек, виявила 4 монументальні споруди, з'єднані між собою, пише Нurriyet daily news.

До теми У Британії знайшли середньовічну китайську монету: загадкові фото

Цистерни розташовані на глибині 7 метрів у Акрополі, найвищому центрі древнього міста. Вони були альтернативою іншим водним ресурсам у Метрополісі, що було важливо з міркувань оборони.

Ми раді, що можемо відкрити нові двері в життя людей, які жили тут 1 500 років тому. Ця знахідка свідчить про знання майстрів давнього періоду Метрополіса в галузі гідротехніки,

– підкреслили археологи.

"Ці цистерни мають велике значення для нас. Адже наразі вони є найбільш добре збереженими пам'ятками Метрополісу", – пояснив керівник розкопок.

Довідка. Стародавній Метрополіс розташований у західній Туреччині. Його історія сягає часів раннього неоліту, епохи еллінізму, римського та візантійського періодів.

Що відомо про використання цистерн

Цистерни у Акрополі були оточені міцними стінами, аби під час можливої облоги міста його мешканці не залишилися без води. За підрахунками науковців, вони могли вмістити до 600 тонн води.

Усі цистерни розташовані неподалік одна від одної. Таке розміщення дуже зручне, враховуючи щоденне споживання води, а також сільськогосподарську діяльність та інші потреб людей.

Інші цікаві знахідки