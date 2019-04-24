Туристическая приманка или опасность: в Киеве частично завершили монтаж "моста Кличко"

В Киеве завершили монтаж самой большой части пешеходного моста, который жители столицы уже назвали "мостом Кличко". Он соединяет Владимирскую горку и "Арку дружбы народов".

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

Читайте также: Шулявский мост вывозят из Киева на утилизацию: фото и видео

24 апреля завершается монтаж велопешеходного моста. Еще днем 24 апреля центральную часть поднимали, чтобы скрепить со всей конструкцией. На момент 12:00 для полного соединения оставалось несколько сантиметров и соответственно полчаса времени. Для поднятия части весом 160 тонн использовали гидравлические насосы.



Завершение монтажа самой большой части пешеходного моста

Протяженность. 210 метров.

Высота. 22 метра.

Ширина. Отличается в разных местах: от 6 до 14 метров

Расходы. Более 400 миллионов гривен.

Инициатива. Велопишоходный мост является инциативой мэра Киева Витлая Кличко. Он еще летом 2018 года анонсировал такую идею, когда открывал обновленную лестницу на Пейзажной аллее.

Плюсы. По словам мэра, мост должен стать приманкой особенно для туристов, чтобы они могли гулять по Киеву и любовались Днепром, ведь с этого моста открывается красивый вид на реку.

Минусы. Киевским активистам не нравится такая идея, ведь вокруг историко охранная территория, а рядом София Киевская. В Минкульте обращались в КГГА, чтобы там прекратили строительство. В Минкульте ссылались на рекомендации ЮНЕСКО, под чьей охраной есть и София Киевская. Эксперты ЮНЕСКО должны были прибыть в конце апреля, чтобы подробнее рассмотреть все строительство и исследовать, влияет ли оно на Софию. Однако, пока эксперты не прибыли, а возведение моста уже на финальном этапе. В КГГА сказали, что София расположена за 800 метров и что, мол, ей ничего не может навредить.

Итог. Судя по ролику на сайте КГГА, мост должен быть очень привлекательным. Однако, повлияет ли он на Софию Киевскую – до сих пор официально неизвестно.

Время открытия. Мост должен открыться в день Киева 26 мая. До того будут продолжаться отделочные работы.



Монтаж пешеходного моста уже завершен



Он соединяет Владимирскую горку и "Арку дружбы народов"



Мост должен стать приманкой для туристов и жителей Киева