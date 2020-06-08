Эксперты прогнозируют в Украине небывалый пик внутреннего туризма в 2020 году. Поэтому, пока Европа открывает границы только для граждан Евросоюза, украинцы начинают искать маршруты внутри страны. Турагенты говорят, что все более популярными становятся не только традиционные морские и горные курорты, но и однодневные эко-оздоровительные туры.

Варенье из арбуза, которое называют бекмес, считают гастрономической фишкой Херсонщины. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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Арбузным вареньем угощают в "Зеленых хуторах". Это уникальный етнокомплекс. В Ольховой роще на 100 гектарах расположилось целое старинное поселение – 6 хуторов, где можно опробовать 24 ремесла.

Карантин переориентировал местных туроператоров на такой эко-отдых. Туристов готовы встречать прямо с дороги.

Турист может приехать к нам или в аэропорт, или на железнодорожный вокзал. Мы подберем его бусом из аэропорта и подвозим в Херсон. Затем сажаем их на катер, который везет их маршрутом по воде по этим проливам,

– рассказали организаторы.

После сразу угощают натуральным чаем. Сантолина – это природный антибиотик, который снимает воспаление.



Угощают чаем / Скриншот с видео

На Херсонщине рады каждому туристу, потому что еще до недавнего времени не было никого. "Туроператор продает не просто отель, а он в этот тур включает еще экскурсионную программу или посещение нескольких объектов. Чтобы, в первую очередь, выделиться на рынке, создать интересное предложение", – объяснил начальник управления туризма и курортов Херсонской ОГА Николай Шаповал.



Туризм на Херсонщине / Скриншот из видео

Способствует туризму на Херсонщине едва ли не самая маленькое количество заболеввших COVID-19 в Украине. Поэтому туристический сезон здесь открывают без фобий. За весь период карантина в области зафиксировали 180 случаев заражения.

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Эко-оздоровительные туры на один день могут стать дополнением для тех, кто собирается на моря. На Херсонщине уверяют – к сезону давно готовы.