Експерти прогнозують в Україні небувалий пік внутрішнього туризму у 2020 році. Тож, поки Європа відкриває кордони тільки для громадян Євросоюзу, українці починають шукати маршрути всередині країни.Турагенти кажуть, що все більш популярними стають не лише традиційні морські та гірські курорти, а й одноденні екооздоровчі тури.

Варення із кавуна, яке називають бекмес, вважають гастрономічною фішкою Херсонщини. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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Кавуновим варенням частують у "Зелених хуторах". Це унікальний етнокомплекс. У Вільховому гаю на 100 гектарах розташувалося ціле старовинне поселення – 6 хуторів, де можна спробувати 24 ремесла.

Карантин переорієнтував місцевих туроператорів на такий ековідпочинок. Туристів готові зустрічати прямо з дороги.

Турист може приїхати до нас або в аеропорт, або на залізничний вокзал. Ми підхоплюємо його бусіком з аеропорту і підвозимо в Херсон. Потім садимо їх на катер, який везе їх маршрутом по воді цими протоками,

– розповіли організатори.

Опісля одразу частують натуральним чаєм. Сантоліна – це природний антибіотик, який знімає запалення.



Пригощають чаєм / Скриншот з відео

На Херсонщині раді кожному туристу, бо ще донедавна не було нікого. "Туроператор продає не просто готель, а він в цей тур включає ще екскурсійну програму або відвідування декількох об’єктів. Щоб якось, в першу чергу, виокремитися на ринку, створити цікаву пропозицію", – пояснив начальник управління туризму та курортів Херсонської ОДА Микола Шаповал.



Туризм на Херсонщині / Скриншот з відео

Сприяє туризму на Херсонщині чи не найменша захворюваність на COVID-19 в Україні. Тож туристичний сезон тут відкривають без фобій. За увесь період карантину в області зафіксували 180 випадків зараження.

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Екооздоровчі тури одного дня можуть стати доповненням для тих, хто збирається на моря. На Херсонщині запевняють – до сезону давно готові.